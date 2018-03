Per artigliare la prima pole 2018 della MotoGp Johann Zarco ha indovinato il giro perfetto quando la bandiera a scacchi della Q2 era già stata esposta. Il francese, alla seconda stagione nella classe regina, ha sorpreso tutti confermando che la Yamaha a Losail è di casa, anche se non è quella blu e gialla di Valentino Rossi e Maverick Vinales.

Quest'ultimo, vincitore lo scorso anno, partirà in quarta fila, con il 12° tempo, mentre Rossi sarà in terza con l'8°, davanti a Jorge Lorenzo, altro atteso protagonista che ha deluso. Sorridono invece dalla prima fila Marc Marquez e un ottimo Danilo Petrucci con la Ducati Pramac. Un altro team satellite che ha fatto meglio di quello ufficiale. Perché Andrea Dovizioso, dopo aver dominato praticamente tutte le libere, ha chiuso con il 5° tempo, superato anche dalla LCR Honda di Cal Crutchlow, 4°. In crescita la Suzuki, almeno quella di Alex Rins, sesto davanti alla Honda di Dani Pedrosa, mentre Andrea Iannone partirà con l'11° crono. Franco Morbidelli, 14°, è in 5ª fila: «Il passo gara mi dice che posso lottare per portare a casa qualche punto».

Zarco (Tech 3) è stato bravo ad approfittare di uno dei rari momenti di scarso traffico in pista per fermare il cronometro su un fantastico 1'53''680, con gomma media davanti e soft dietro. Ha così migliorato di 247 millesimi il record che Lorenzo aveva stabilito nel 2008 con la Yamaha.