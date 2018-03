Dopo lo stop di ieri causa neve, tornano a ruggire i motori sul circuito di Montmelò.



Oggi è in programma la quarta e ultima giornata di test di Formula 1, e il meteo, per ora, cosente alle scuderie di girare.



In pista oggi la Ferrari di Sebastian Vettel, le Mercedes di Hamilton e Bottas, Verstappen (Red Bull), Perez (Force India), Sirotkin e Stroll (Williams), Sainz e Hulkenberg (Renault), Gasly (Toro Rosso), Magnussen (Haas), Vandoorne (McLaren), Ericsson e Leclerc (Sauber).







Plenty of cars in action so far this morning - just how we like it #F1 #F1Testing pic.twitter.com/nps16HmdTI

— Formula 1 (@F1) 1 marzo 2018