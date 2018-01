Con un Andrea Dovizioso vicecampione del mondo, capace di «risultati pazzeschi, che hanno dimostrato un talento da molti sottostimato» e un Jorge Lorenzo «che nell’ultima parte della stagione ci ha mostrato una velocità straordinaria», la Ducati «è pronta» per un grande 2018 nella Motogp.

«Ci presentiamo in questa sala - ha detto l’ad Claudio Domenicali lanciando il team nella sede della Scuderia di Borgo Panigale - con le aspettative che derivano da un 2017 così importante che ci ha visti lottare fino alla fine. Siamo pronti: abbiamo due piloti straordinari, una struttura tecnica di prim’ordine e un’azienda che continua a investire».

«Non possiamo dire che siamo favoriti, ma mi sento di fare una promessa: lavoreremo per rendere il 2018 meraviglioso per tutti i ducatisti». Parole di Gigi Dall’Igna, dg di Ducati, che ha lanciato un messaggio di fiducia ai tifosi nel corso della presentazione della team MotoGp della Rossa di Borgo Panigale.

«L’obiettivo - ha detto Dall’Igna - è lottare per il campionato. Già me l’ero dato per il 2017 e lo rinnovo anche quest’anno, anche se sarà molto difficile: abbiamo di fronte a noi delle case che per innovazione e budget fanno paura, piloti che per talento fanno altrettanta paura. Noi però abbiamo Dovizioso, vicecampione del mondo, che ha portato Marquez all’ultima gara e ha fatto un anno strepitoso. Dall’altra parte del box c’è Jorge Lorenzo, cinque volte campione del mondo. Dopo qualche difficoltà iniziale ha lottato per la vittoria, che non è arrivata, ma è questione di tempo. Mi aspetto possa presto giocare da protagonista».

«La scorsa è stata una stagione strepitosa da vivere con il team, è stato bello come abbiamo ottenuto i risultati e siamo riusciti a emozionare tanti fan. Ottenerlo con la Ducati è qualcosa di diverso, è stata una grossa soddisfazione: dopo tanto lavoro, abbiamo goduto tanto».

Così Andrea Dovizioso ha parlato del 2017 nel corso della presentazione del Ducati Team. Il pilota romagnolo, vicecampione del mondo, non si ferma e guarda subito con fiducia al futuro, alzando il tiro: «È normale - ha detto - ambire a qualcosa di più. L’obiettivo è giocarci il campionato con ancora più spinta, per essere più competitivi nelle piste dove non abbiamo fatto il podio».

«Abbiamo una squadra e una moto pronte per vincere. Il mio obiettivo è continuare a crescere e offrire la migliore versione di Jorge Lorenzo da sempre. Se sarà così, rischiamo di vincere molte gare...». È questa la speranza per il nuovo anno del pilota spagnolo della Ducati.

Per Lorenzo quella passata «non è stata una stagione facile, ma il positivo è che c’è stata una crescita molto grande e ora siamo pronti per il 2018».