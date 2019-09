Il danese Mads Pedersen si è laureato campione del mondo di ciclismo. In una volata a tre, battuto l’azzurro Matteo Trentin e lo svizzero Stefan Kung. Quarto Gianni Moscon.



Grandissima delusione per Trentin, che fino all’ultimo sembrava in grado di portare a casa il titolo iridato. Pedersen lo ha beffato in volata negli ultimi metri.