Il corridore di Telve Matteo Trentin ha vinto oggi la seconda prova del Giro della Gran Bretagna, ovvero la frazione corsa lungo le strade di Kelso (in Scozia), per un totale di 65.9 chilometri.

Il ciclista trentino della Mitchelton-Scott si è imposto nello sprint finale davanti al belga Jasper De Buyst (Lotto Soudal), secondo, e all’olandese Mike Teunissen (team Jumbo-Visma), terzo. Ieri era arrivato terzo in volata.

Trentin da stasera indossa la maglia di leader della classifica generale della manifestazione.

Domani è in programma la terza tappa della corsa britannica, la Berwick upon Tweed-Newcastle upon Tyne di 183.2 chilometri.