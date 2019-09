Quarto posto per Letizia Paternoster nel prologo che ieri pomeriggio ha aperto il Boels Ladies Tour, corsa a tappe olandese che terminerà domenica. La 20enne nonesa ha sfruttato le caratteristiche del percorso di 3,8 chilometri disegnato all’interno del parco dedicato a Tom Dumoulin, un tracciato tecnico, con qualche salitella e ricco di curve (con anche un tratto in pavè), ideale per esaltare l’esplosività della fuoriclasse di Revò.



A far registrare il miglior tempo, a 45 chilometri all’ora di media, è stata la maglia iridata dell’esperta beniamina di casa Annemiek Van Vleuten, che ha preceduto di 6” la tedesca Lisa Klein, di 7” l’altra olandese Lucinda Brand e di 9” appunto la trentina della Trek Segafredo. Una «medaglia di legno» che solitamente è sinonimo di amarezza ma che stavolta soddisfa Letizia, la quale dopo aver letto l’ordine d’arrivo si è detta «troppo felice» per essere lì, all’altezza delle più forti atlete del mondo un mese dopo aver conquistato il titolo europeo under 23.



Oggi dalle 13 è in programma la prima tappa «vera», la Stramproy-Weert di 123 chilometri.