Domenica prossima, ad Alkmaar, in terra olandese, Matteo Trentin difenderà la maglia di campione europeo di ciclismo ottenuta lo scorso anno a Glasgow.

Reduce dal Tour de France, in questo periodo sta riposando con la famiglia in Val di Fiemme. Tra una uscita e l’altra, ieri pomeriggio ha risposto presente all’invito del Matteo Trentin Fans Club di Borgo.

«Domenica sarà dura, hanno previsto anche una giornata con molto vento ma io ce la metterò tutta per difendere il titolo». Si correrà nella regione della Frisia Occidentale, su un percorso piatto (quasi 173 chilometri) con un tratto di pavè. Con Trentin vestiranno la maglia azzurra anche Elia Viviani (l’uomo di punta della squadra di Davide Cassani), Davide Ballerin, Simone Consonni, Davide Cimolai, Fabio Sabatini, Salvatore Puccio e Andrea Pasqualon.

Matteo Trentin è uscito dal Tour con una splendida vittoria ma, soprattutto, con una buona condizione ed un’ottima «gamba».

Ad attenderlo, in piazza Dante Alighieri, tanti tifosi. Tutti rigorosamente con la maglia del suo fans club. A partire da Ugo Segnana e Fabio Dalledonne. Con loro anche il sindaco di Borgo Enrico Galvan e l’assessore Paolo Dalledonne. Matteo è arrivato con il papà Sandro, la moglie Claudia Morandini ed il piccolo Giovanni che, dietro la sua maglietta da corsa, portava il 107, il numero che Trentin ha indossato all’ultimo Tour de France. Dopo gli Europei di domenica prossima resterà in Italia, fino a fine mese, in Val di Fiemme. E poi? «Ho in programma di correre ad Amburgo e poi sarò al giro di Inghilterra.

Ma l’obiettivo di fine stagione è arrivare in condizione all’appuntamento con i Mondiali di fine settembre». Lo scorso anno è arrivata la medaglia di legno, un quarto posto che ha lasciato tanto amaro in bocca. Si corre domenica 29 settembre ad Harrogate, nello Yorkshire, in Inghilterra.

Tanti tifosi ieri pomeriggio a salutarlo. Molti di loro, compresi i giovanissimi, esordienti ed allievi del Veloce Club Borgo, hanno partecipato alla pedalata con il campione europeo.

Un breve giro attorno al paese e poi, dopo un’oretta scarsa, tutti al bicigrill di Castelnuovo per una bicchierata ed una serata in allegria. Dopo due stagioni alla Mitchelton Scott, il prossimo anno Trentin correrà per una squadra polacca. E’ la CCC. «Per me è una grande opportunità - ci racconta - anche se non stavo necessariamente cercando di trovare una nuova squadra. Mi hanno presentato i loro progetti ed i programmi, mi sono piaciuti ed abbiamo trovato l’accordo».

Fino ad ottobre correrà con la Mitchelton Scott. Poi, con il prossimo anno, nuova squadra, nuove ambizioni e nuovi compagni tra cui anche il fortissimo Greg Van Avermaet. Per alcuni giorni Matteo Trentin ha respirato aria di casa. Tra i monti della Val di Fiemme e della Valsugana per smaltire le tossine di un Tour che lo ha visto tra i protagonisti. Per lui quest’anno 4 vittorie, l’ultima, quella più importante, alla Grande Boucle del Tour de France. E domenica in Olanda c’è la maglia di campione europeo da difendere.