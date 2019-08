Nel giorno dei suoi trent’anni, Matteo Trentin annuncia il cambio di squadra: dal prossimo anno non sarà più un corridore della Mitchelton Scott ma correrà per la polacca CCC.

Il ciclista originario di Borgo Valsugana ha firmato un contratto biennale e affiancherà in maglia arancione Greg Van Avermaet in un team che sarà rimodellato per andare incontro alle esigenze delle due punte di diamante, sia nelle classiche di un giorno che nelle prove a tappe.

Trentin, tra l’altro, ha stipulato l’accordo ancora fresco di titolo europeo, titolo che difenderà ancora la settimana prossima in Olanda ad Alkmaar su un tracciato che pare essere ideale per le sue caratteristiche di finisseur determinato, veloce e potente.

Dopo che già da alcune settimane si era ipotizzato questo trasferimento, a dare ieri la notizia in via ufficiale è stato il direttore generale del team CCC, Jim Ochowicz. «Matteo Trentin è un ciclista eccezionale, quindi siamo entusiasti di dargli il benvenuto nel team CCC per i prossimi due anni. Non solo Matteo darà forza alla nostra squadra per le classiche, dove correrà al fianco di Greg Van Avermaet, ma la sua versatilità lo renderà una risorsa per ogni tipo di gara. Nonostante abbia appena compiuto appena trent’anni, con le sue nove stagioni da professionista Matteo porta tanta esperienza nella squadra e noi crediamo che debba ancora dare il meglio di sé. Con 23 vittorie in carriera, Matteo ha già creato un palmarès importante e speriamo di aiutarlo a renderlo ancora più ricco».

Si era cominciato a parlare del passaggio di Trentin dalla Mitchelton alla CCC già durante il Tour de France. I segnali che qualche cosa all’interno della squadra si fosse incrinato si erano poi rafforzati nel corso della dodicesima tappa della Grand Boucle. Con il borghigiano in testa alla corsa senza avversari, sulla salita pirenaica di La Horquette d’Anciezan è stato proprio il compagno di squadra Simon Yates ad inseguirlo e dunque raggiungerlo, andando a trionfare sul traguardo di Bagneres de Bigorre. Lui, Trentin, ha da subito minimizzato la questione ma ora arriva l’ufficialità del suo addio al team.

Anche se il corridore di Borgo getta acqua sul fuoco: «Non stavo necessariamente cercando di cambiare squadra, ma ho ricevuto una buona proposta e così ho scelto la CCC. Conosco bene Fabio Baldato e Alessandro De Marchi ed è stata la squadra (la CCC è il marchio ha rilevato la BMC, ndr) con cui Manuel Quinziato, che è il mio procuratore, ha corso fino alla fine della sua carriera, quindi la conosco bene. Penso che in questo team avrò più opportunità nelle corse di un giorno: Greg Van Avermaet è sempre presente in ogni gara e io anche, correremo spesso insieme e possiamo fare bene. Mi manca ancora una vittoria in una grande classica e mi piacerebbe puntare alle classifiche a punti nei grandi giri: con la CCC ci posso arrivare».

Trentin proviene da una stagione molto ricca di successi: già nei primi mesi dell’anno si è imposto in varie corse: la seconda tappa della “Volta a la Comunitat Valenciana”, la seconda e la quinta della “Vuelta a Andalucia Ruta Ciclistica del Sol”. Ha poi chiuso decimo alla Milano-Sanremo, settimo alla Gand-Wevelgem e ancora decimo all’Amstel Gold Race. I molti piazzamenti al Tour di Svizzera e del Tour de France sono stati coronati dalla vittoria nella diciassettesima tappa della Grand Boucle, la Pont du Gard-Gap, con una splendida azione solitaria.

Ora l’obiettivo a brevissimo termine è quello di ripetere l’impresa dello scorso anno nella gara in linea continentale. Il Ct azzurro punta moltissimo su di lui. E Trentin, di solito, non è uno che tradisce la fiducia.