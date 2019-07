Il mondo del ciclismo amatoriale, e non solo, è letteralmente sotto choc. La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, accogliendo l’istanza proposta dalla Procura Antidoping, infatti, ha sospeso in via cautelare Enrico Zen (tesserato Asi-Ciclismo), che è risultato positivo alle sostanze Triamcinolone acetonide e a un suo metabolita-Catina, a seguito di un controllo disposto da NADO Italia.



Il controllo ha riguardato la gara ciclistica Granfondo Sportful Dolomiti Race, disputata a Feltre il 16 giugno scorso, e riservata appunto agli amatori.



In altre parole, risulta che Zen, già vincitore, nel 2015, della Leggendaria Charly Gaul, abbia assunto una sostanza che viene utilizzata come anti-infiammatorio per le articolazioni di cavalli non perfettamente regolari.