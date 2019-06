Scatterà questa domenica la diciassettesima edizione della Tour Transalp. Alla spettacolare gara a tappe attraverso le Alpi su bici da corsa prenderanno parte ben 1000 atleti provenienti da 30 Nazioni.

Tra di loro anche 20 atleti del Trentino Alto Adige.

Il tracciato condurrà i protagonisti lungo 800 km, nove passi e 18.900 metri di dislivello da Innsbruck attraverso Alto Adige e Lombardia, fino al traguardo del lago di Garda in Trentino. Quattro gli arrivi di tappa previsti in regione.

La kermesse si concluderà il 29 giugno a Riva del Garda.

La grande sfida attraverso le Alpi partirà per la prima volta da Innsbruck, località in cui lo scorso anno è andato in scena il campionato del mondo Uci su strada.

Dal capoluogo del Tirolo ci si sposterà subito a Bressanone. La seconda tappa porterà invece dalla città vescovile fino a Caldaro. A questo punto la carovana lascerà l’Alto Adige per proseguire in Lombardia (Bormio, Livigno, Aprica) ed in Trentino (Ossana in Val di Sole). Il tutto fino alla settima ed ultima tappa ed all’arrivo del 29 giugno a Riva del Garda.

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2019 vi saranno l’attraversamento di Passo Pennes e dei rinomati passi Mortirolo, Gavia, Umbrail e Bernina. Il percorso lungo le Alpi porterà i bikers a vedere anche località uniche da un punto di vista paesaggistico, come le leggendarie montagne del Parco nazionale dello Stelvio e del Parco naturale Adamello-Brenta.

In questa edizione saranno 20 gli atleti regionali che si cimenteranno nell’impegnativa gara a tappe. Tra i favoriti vi sarà anche l’altoatesino Thomas Gschnitzer, secondo in campo maschile due anni or sono insieme all’austriaco Daniel Pechtl.

Nella categoria Mixed grande attesa invece per i trentini Alessandro Degasperi e Micaela Boniciolli. La Boniciolli giunse seconda tra le donne nel 2015, in compagnia di Marcellina Dossi.