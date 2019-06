Prime grandi emozioni del tappone dolomitico, verso le 14, al passaggio sul passo Manghen, con la maglia rosa Carapaz che ha distanziato nell'impegnativo tratto finale Nibali, Roglic e Majka i quali però sono rientrati poco dopo l'inizio della lunga discesa che porta a Molina di Fiemme. Si tratta di una discesa dapprima molto tecnica, anche con tornanti nel bosco, poi caratterizzata invece da rette in forte pendenza dove si raggiungono velocità molto elevate.

Dopo il tratto in fondovalle, la gara tornerà a salire sul passo Rolle, per poi scendere in Primiero, rientrare in provincia di Belluno e affrontare l'ultima, decisiva ascesa al passo Croce d'Aune (per i dettagli sul percorso vedi l'articolo qui sotto).

Oggi è il giorno del tappone dolomitico, che partirà da Feltre (Belluno) e si concluderà sul passo Croce d’Aune-Monte d’Avena (Belluno), dopo un percorso lungo 194 km, cje si snoderà anche in Trentino, con cinque salite lunghe legate da brevi tratti più o meno pianeggianti, fra le province di Belluno e Trento.

Dopo il via della ventesima e penultima frazione ci sarà un breve tratto di avvicinamento alle montagne, che comincia ad Arsiè.

La prima salita arriverà dopo 27,1 km e porterà a Cima Campo, valico a cavallo fra il Feltrino occidentale e il Tesino, poco noto ma assai spettacolare sia dal punto di vista ciclistico sia da quello paesaggistico. La salita da lato bellunese è lunga ben 18,7 km: in cima la corsa toccherà i 1.425 metri (seconda Categoria), affrontando pendenze medie del 5,9%, massima del 10 e un dislivello di 1.106 metri. Decisamente un bel "riscaldamento" a una decina di chilometri dal via.

La successiva discesa porterà i corridori a Castel Tesino e quindi in Valsugana a Scurelle, dove si proseguirà verso Strigno e Telve per alfrontare successiva ascesa: il "mitico" il Passo Manghen, nuova Cima Coppi 2019 dopo l’annullamento della scalata verso il Gavia.

La corsa arriva a quota 2.047 metri (prima Categoria), al culmine di una salita che partirà al km 78 ed è lunga 18,9 km: la pendenza media sarà del 7,6%, massima del 15 e il dislivello di 1.443 metri. Salita in qualche modo atipica, che nella prima parte è caratterizzata dal susseguirsi di rampe e tratti di alleggerimento, poi la retta infinita di Calamento, ripida e dura anche psicologicamente, quindi una fase meno impegnativa, prima dei cinque chilometri finali, tutti in forte pendenza, con lunghi tratti tagliagambe, fra un tornante e l'altro.

Dal Manghen i corridori scenderanno verso altre località trentine: Molina di Fiemme, Cavalese, Tesero e Predazzo, da dove comincerà l’ascesa verso il passo Rolle: la salita arriverà dopo 133,1 km e porta a 1.980 metri (seconda Categoria).

La pendenza media sarà del 4,7%, massima del 10 e il dislivello di 969 metri.

Rientrando dal Primiero di nuovo in provincia di Belluno, i corridori troveranno un altro passo: il Croce d’Aune, a 1.015 metri (seconda categoria), dopo 183,1 km: salita lunga 11,1 km, con una pendenza media del 5,5%, massima del 16 e un dislivello di 605 metri.

L’ultimo Gran premio della montagna sarà all’arrivo, sul Croce d’Aune-Monte Avena, a 1.225 metri d’altezza (prima Categoria): i corridori saliranno per 6,9 km, con una pendenza media del 7,3%, massima dell’11 e un dislivello di 506 metri.

Il percorso ricalca quello storico della Sportful Dolomiti Race (nata nel 1995 come gran fondo Campagnolo, su iniziativa del Pedale Feltrino), durissima classica per cicloamatori che si terrà il 16 giugno (due i percorsi: gran fondo di 210,3 km e 5.200 metri di dislivello, mediofondo di 140 km e 3.250 metri di dislivello).

È l’ultimo sforzo con il naso all’insu, prima che, domani, la strada spiani con l’Arena di Verona sullo sfondo.

I traguardi volanti sono posti a Telve, dopo 58,8 km, e a Predazzo, dopo 112,5 km di corsa.

La tappa partirà alle 11,05 da Largo Campo Giorgio, a Feltre, e si concluderà in via Col Melon, sul Croce d’Aune-Monte Avena, fra le 17 e le 17,30.

Feltre è stata sede di partenza di una tappa del Giro d’Italia nel 1964, 2000 e 2011, il Croce d’Aune-Monte Avena è all’esordio come arrivo.

CHIUSURA STRADE

In basso, il bollettino diramato dal Servizio viabilità della Provincia autonoma di Trento sulla chiusura delle strade per il passaggio del giro.

1° GIUGNO 2019. DA FELTRE A MONTE AVENA.

Partenza alle 11:05 arrivo previsto per le 17:40.

CHIUSURA DELLE STRADE INTERESSATE DALLA CORSA 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA FINO A CESSATA NECESSITA' (09:00/18:40).

STRADE del TRENTINO INTERESSATE DALLA GARA: SP 246 da km 9.500 a 0 Castello Tesino, SP 75 del Grigno dal km 9.730 al 11.252 Castello T, SP 78 del Tesino dal km 14.590 a 1.420 Castel Ivano loc. Strigno, SP 41 Castelnuovo Strigno dal km 3.328 al km 1.400 comune di Scurelle, SP 65 Panoramica Vals. dal km 14.060 al km 11.240 Telve, SP 31 del Manghen attraversamento al km 2.420 poi strada comunale e dopo SP 31 dal km 3.850 fino a fine strada km 39.444 Molina di Fiemme poi SS 612 Molina di Fiemme dal km 41.980 a Castello di Fiemme km 46.400, SS 48 Carano dal km 22.120 al km 37.412 Predazzo, SS 50 dal km 116.013 fino a Passo Rolle km 95.260, poi sempre sulla SS 50 dal km 95.260 al km confine provinciale comune di Imer km 61.075, poi si passa in provincia di Belluno per l'arrivo.

Le disposizioni del Comune di Feltre relative al Giro d’Italia e alla Notte Rosa di venerdì 31 maggio e sabato 01 giugno 2019.

Obblighi divieti e limitazioni:

dalle ore 15.00 di venerdì 31 maggio alle ore 17,00 del 01 giugno 2019 l’istituzione del divieto

di transito e sosta con possibilità di rimozione forzata nelle seguenti vie:

• Campo Giorgio e inizio Campo Mosto;

• Roma e Vecellio fino all’intersezione con Piazza Cambruzzi;

dalle ore 10.00 di venerdì 31 maggio alle ore 02,00 del 02 giugno 2019 l’istituzione del divieto

di transito e sosta con possibilità di rimozione forzata nelle seguenti vie:

• C. Battisti;

• Tezze e Ponte Tezze;

• Marconi nel tratto tra il Ponte Tezze e l’accesso ex casa di cura Bellati;

dalle ore 10.00 di venerdì 31 maggio alle ore 02,00 del 02 giugno 2019 l’istituzione del doppio

senso di circolazione veicolare per consentire l’utilizzo dei parcheggi nelle Vie:

• Tofana I nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Monte Cima fino all’edificio ex “Bar

Piero Ostia” al fine di consentire l’accesso e l’uscita dai posti auto privati ed usufruire dei

parcheggi esistenti;

• Mazzini nel tratto compreso tra Via Assaba e l’accesso della Chiesa degli Angeli;

dalle ore 05,00 alle 13,00 del 01 giugno 2019 l’istituzione del divieto di transito e sosta con

possibilità di rimozione forzata nelle seguenti vie:

• Porta Imperiale;

• Piazza Trento e Trieste;

• Mezzaterra;

• Piazza Vittorio Emanuele II;

• L. Luzzo;

• Borgo Ruga nel tratto compreso tra Via Crispi e Via Turro;

• Marescalchi;

• Mengotti;

• Marconi;

• A. Gaggia;

• Prà del Moro;

• B. Bellati fino al civico nr. 4;

• Piazzale Tancredi Parmeggiani;

• Piazza Plebiscito;

• Basso;

• Piazza Vittorino da Feltre;

• Piave nel tratto compreso tra l’intersezione con Via C. Castaldi e Piazza Plebiscito;

• Parcheggio ex Mazzoccato Viale Piave;

• Vecellio nel tratto compreso tra Piazza Plebiscito e Piazza Cambruzzi;

dalle ore 05,00 alle 09,30 circa orario di partenza della carovana pubblicitaria del 1° giugno

2019 l’istituzione del divieto di transito e sosta con possibilità di rimozione forzata nelle

seguenti vie:

• Boscariz nel tratto compreso tra Via Segusini e Via Rizzarda;

• Negrelli;

dalle ore 13,00 di venerdì 31 maggio 2019 passaggio della 19° Tappa del Giro D’Italia 2019

fino al transito del “FINE CORSA” previsto per le ore 15,45 circa, il divieto di circolazione

sulle seguenti vie:

• Casonetto;

• Belluno;

• Panoramica;

• Trevigiana;

• Piave;

• Garibaldi;

• Largo Castaldi;

• XXXI Ottobre;

• Tezze;

• C. Battisti;

• XIV Agosto;

• Vignigole;

• Montegge.

Dalle ore 9,00 di sabato 1° giugno 2019 passaggio della 20° Tappa del Giro D’Italia 2019 fino al transito del “FINE CORSA” previsto per le ore 11,30 circa, il divieto di circolazione sulle seguenti vie:

• XIV Agosto;

• Dante Alighieri;

• Culliada;

Nella giornata del 1° giugno 2019, giorno della partenza da Feltre della 20° Tappa del Giro D’Italia nel caso di grande affollamento con problemi alla viabilità e si rendesse necessario reperire dei posti auto ad uso parcheggio, gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.L.vo 30/04/1992, n.285 addetti alla gestione del traffico predisporranno due aree di sosta lungo la sede stradale, la prima in zona artigianale uscita superstrada Feltre-Ovest creando un senso unico di circolazione con direzione antioraria nelle vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Brigata Bologna (zona autoparco), la seconda in zona industriale Villapaiera Feltre-Est creando un senso unico in direzione Via Delle Sorgenti – Via Camp Lonc. dal giorno 30 maggio al 01 giugno 2019 la deroga al transito per i veicoli al servizio delle manifestazioni, aventi massa a pieno carico superiore a 3,5t e 7,5t imposto con ordinanze n.33/2011, 90/2011 e 125/2011, escludendo il centro storico nel quale il transito con i veicoli aventi massa complessiva superiore a 7,5 t e fino ad un massimo di 24 t dovrà avvenire evitando via Mezzaterra ed esclusivamente a seguito di accordi con il Settore Gestione del Territorio del Comune di Feltre;

dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di sabato 01 giugno 2019, la deroga al divieto di commercio

ambulante itinerante nel centro urbano così come disciplinato dal Piano Comunale del commercio

su area pubblica approvato con delibera di C.C. n.30 del 30/05/2005 e ordinanza sindacale n.10 del

23/01/2003 per gli operatori accreditati per la vendita e distribuzione dei prodotti ufficiali “Giro

d’Italia” dall’ RCS Sport spa organizzatrice dell’evento;

Durante tutti i periodi di sospensione temporanea della circolazione:

• è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di

marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

• è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal

transito dei concorrenti;

• è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano

ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima

di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla

vigilanza o del personale dell’organizzazione;

• è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.