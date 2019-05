La diciottesima tappa del Giro d’Italia di ciclismo, in programma oggi, giovedì, da Valdaora (Bolzano) a Santa Maria di Sala (Venezia), è l’ultima occasione per i velocisti rimasti in lizza. Lunga 222 chilometri, la frazione toccherà le province dolomitiche di Bolzano e Belluno, per poi proseguire verso la pianura a Treviso e Venezia.

Percorso in discesa e in pianura, dunque, dopo una blanda salita fino al Valico di Cimabanche, a 1.530 metri d’altezza, che collega la sudtirolese Dobbiaco con la bellunese Cortina d’Ampezzo.

La discesa che segue si concluderà a Ponte nelle Alpi, dove i corridori affronteranno l’agevole Gran premio della montagna di Pieve d’Alpago, posto al km 118,1, nella parte meridionale della provincia di Belluno, a 691 metri (quarta categoria).

Seguirà ancora una discesa fino a Conegliano da dove si snoderà l’ultimo tratto in pianura fino all’arrivo, lungo 2 mila metri e situato in via Cavin di Sala: i corridori sono attesi per le 17,15. La partenza, invece, verrà data in piazza Peter Sigmayr, alle 12, a Valdaora, che è all’esordio come città sede di tappa del Giro d’Italia.

Lo è anche la veneta Santa Maria di Sala.

I due traguardi volanti della corsa sono posti dopo 159,5 chilometri, a Conegliano (Treviso); e dopo 205,1, a Scorzè (Venezia).