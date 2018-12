Il percorso della Val di Sole nel triennio che condurrà ai Campionati del Mondo di Mountain Bike (Cross Country, Downhill e 4Cross) nel 2021 è cominciato davvero nel migliore dei modi. Giovedì 13 Dicembre, l’evento solandro è stato infatti premiato dall’Unione Ciclistica Internazionale come “Best Event” della Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup 2018 nella specialità Downhill in occasione del Meeting UCI in corso a Barcellona (Spagna).



A dieci anni dal primo arrivo delle ruote grasse ai massimi livelli – nel 2008 si tenne infatti la prima edizione dei Campionati del Mondo in Trentino, - la Val di Sole riceve un importantissimo riconoscimento della sua qualità organizzativa, che si aggiunge agli attestati di stima più volte manifestati dalla Federazione Internazionale, concretizzatisi poi nell’assegnazione di un nuovo triennio di eventi di livello mondiale.



A ricevere il premio dalle mani di Peter Van den Abeele (UCI Head of Off-Road) di UCI è stata Patrizia Daldoss (nella foto) di Grandi Eventi Val di Sole insieme al responsabile tecnico Sergio Battistini. “Il riconoscimento come Best Event da parte dell’UCI ci onora e ci inorgoglisce – il commento del Presidente di APT Val di SoleLuciano Rizzi. – Il percorso iniziato nel mondo della Mountain Bike dieci anni fa ci ha portato ad essere fra gli appuntamenti di riferimento della Coppa del Mondo UCI, ma sappiamo di avere ancora grandi margini per rendere il nostro evento sempre più bello e rilevante sulla scala globale. Stiamo lavorando per questo, e il riconoscimento dell’UCI sarà un ulteriore stimolo in questo senso.”



Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo in Val di Sole sarà dal 2 al 4 Agosto prossimi, quando alle prove di Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup di Cross Country e Downhill si affiancherà anche ilCampionato del Mondo della specialità 4Cross, che tornerà a Daolasa di Commezzadura anche nel 2020 e nel 2021. Sempre nel 2020, la Val di Sole ospiterà le finali di Coppa del Mondo (11-13 Settembre), mentre dal 25 al andranno in scena i Campionati del Mondo di Mountain Bike nelle specialitàCross Country, Downhill e 4Cross.