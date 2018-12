Letizia Paternoster torna subito in sella dopo il brutto incidente di Berlino, domenica scorsa cadde durante la Madison e venne portata in ospedale. La 19enne ha accusato dei dolori al costato ma non ci sono fratture, ha osservato qualche giorno di riposo e ha deciso di stringere i denti per partecipare alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di ciclismo su pista che si disputerà a Londra (Gran Bretagna) nel weekend del 14-16 dicembre. La trentina dovrebbe fare parte del quartetto dell’inseguimento, il DT Edoardo Salvoldi ha chiamato agli ordini anche Elisa Balsamo, Maria Confalonieri, Silvia Valsecchi con l’obiettivo di ottenere un buon risultato.



Diverso il discorso al maschile dove ci sono ancora tante assenze di lusso, confermata invece la presenza di Elia Viviani: il Campione Olimpico dell’omnium punterà come sempre a fare bella figura dall’alto della sua classe. Di seguito tutti i convocati dell’Italia per la tappa di Londra valida per la Coppa del Mondo di ciclismo su pista.