Mancano due giorni alla Festa del Ciclismo trentino, classico appuntamento di fine stagione che porterà al PalaRotari di Mezzocorona centinaia di giovani atleti della nostra provincia. Accanto a loro, i campioni che - dopo aver dato i primi colpi di pedale nelle nostre società - stanno continuando a portare in alto il nome del nostro territorio sul panorama mondiale. Ad organizzare l’evento, il Comitato Trentino della Federazione Ciclistica: l’ente presieduto da Dario Broccardo per il quarto anno ha scelto il palco rotaliano per l’evento che premierà gli atleti nostrani che si sono distinti a vari livelli, oltre che a suggellare il 2018 del ciclismo trentino.

Un idolo dei giovani è Daniel Oss , da dieci anni nei professionisti e ora compagno di squadra di Peter Sagan. Questo il messaggio del perginese-torbolano ai ciclisti in erba: «Lavorate sodo, immaginatevi campioni del mondo, sognate in grande, credeteci il più possibile... ma tenete comunque un piede sempre a terra che vi aiuterà a capire qual è la vostra strada! Se vi piace questo sport, trattatelo bene. E rispettate i vostri avversari, soprattutto se vincete!».

Proprio in occasione della Festa del Ciclismo Trentino, domani uscirà con l’Adige uno speciale di 24 pagine che proporrà interviste ai protagonisti, dettagli e approfondimenti sul mondo della bicicletta di casa nostra.