Saranno ben 62 i giovani atleti che nel pomeriggio di 6 ottobre (primo start dal municipio del Bleggio Superiore alle 15) si sfideranno nella prima edizione de La CronoBleggio, gara per allievi e allieve organizzata dalla Società Ciclistica Storo con la collaborazione di enti e associazioni locali: in palio in entrambe categorie il Trofeo Panificio Riccadonna. Le iscrizioni, chiuse giovedì sera, hanno felicemente sorpreso i promotori della manifestazione, che non si aspettavano un'adesione di tale portata sia sotto il punto di vista numerico che qualitativo, vista anche la concomitanza con il campionato italiano cronosquadre. Stando alle premesse, quindi, si preannuncia un pomeriggio di grande sport, il tutto condito dagli scenari spettacolari dell'Altopiano del Bleggio e in particolare del borgo di Rango, paesino iscritto nell'esclusivo club dei Borghi più Belli d'Italia e sede del suggestivo arrivo.



Passando al lato puramente tecnico, nella gara maschile il favorito d'obbligo non può che essere Mathias Vacek, campione ceco in forza al bergamasco Team Giorgi che nel 2018 ha assommato qualcosa come 21 vittorie e altri 15 podi. Vacek partirà alle 16 in punto, aprendo l'ultimo step di allievi che nell'ordine comprende anche il borghigiano Andrea Dalvai (nel 2016 argento tricolore alle Terme di Comano tra gli esordienti), il droato Francesco Bortolotti (campione trentino in linea), lo scaligero Davide De Cassan (Bruno Gaiga), il romagnolo Mattia Casadei (Fiumicinese), il piemontese Damiano Valerio (Madonna di Campagna, argento tricolore tre mesi fa), il friulano Eric Paties (portacolori del Pasiano campione italiano allievi a grazie ad un'epica fuga) e infine il padrone di casa Michele Berasi (foto), alfiere della Forti e Veloci reduce da una seconda parte di stagione maiuscola e decisamente il più atteso sulle strade del Bleggio. Non mancano gli atleti di spicco anche nei precedenti 40 partenti. Stiamo parlando ad esempio del campione trentino a cronometro Federico Iacomoni (Forti e Veloci) o del compagno di squadra Elia Tovazzi (terzo all'ultima Coppa d'Oro), dell'altro friulano del Pasiano Christian Danilo Pase, del potacolori della Ciclistica Dro Matteo Calovi, senza dimenticare gli atleti di Pedale Ossolano, Ausonia Pescantina, Cage Capes, Montecorona e Team Südtirol. Ad aprire la gara, alle 15 in punto, sarà proprio un altoatesino, precisamente Michael Lobis: le partenze si susseguiranno ogni minuto per 6 step da 8 atleti intervallate da pause di 5'.



Più ristretto (14 le iscritte), ma se possibile ancora più qualificato, il novero delle iscritte della gara allieve. Sarà presente l'intero podio dei Campionati italiani a cronometro tenutisi un mese fa a Villadose, in provincia di Rovigo: la campionessa italiana Matilde Bertolini, pisana della Mb Victory Team, chiuderà la corsa scattando da Santa Croce alle 16.29. Prima di lei, partiranno nomi di spicco della categoria come l'argento tricolore di specialità Francesca Barale (classe del 2003 del Pedale Ossolano che nella Valle delle Terme di Comano ha conquistato nel 2016 e nel 2017 due titoli italiani tra le esordienti), la medaglia di bronzo di Villadose Elisa Tonelli (campionessa trentina in linea e a cronometro all'ultima gara con la maglia del Team Femminile Trentino), la campionessa altoatesina Denise Pellegrini (Gs Alto Adige), l'emiliana vincitrice dell'ultima Coppa Rosa Alessia Patuelli (Re Artù Factory Team, squadra che schiera anche Chia Pedrelli), la lombarda Cristina Tonetti (Cadorago) protagonista in tutte le gare della stagione, la romagnola Carlotta Cipressi (Sc Forlivese) e ben cinque portacolori della Industrial Forniture Moro Spercenigo, tra cui la più accreditata sembrerebbe Giulia Gerardo.