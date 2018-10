Una grande festa per concludere la stagione trentina del ciclismo giovanile. Saranno oltre 350 le coppie in gara prossima sull’Altopiano di Pinè nella sesta edizione del “Trofeo Padre e Figlio Trentino”, kermesse ciclistica che coinvolgerà oltre mille giovani atleti, genitori ed accompagnatori La prova, organizzata dall’Unione Ciclistica Valle di Cembra del presidente Edy Ravanelli, vedrà gareggiare insieme figli e genitori su un tracciato di 4 chilometri nelle categorie “Giovanissimi”, “Esordienti” e “Allievi”.

La prova partirà alle 9 dall’Ice Rink Pinè di Miola di Pinè e si snoderà su un percorso ad anello che toccherà il centro di Miola, via Battisti a Baselga ed il lungolago di Serraia prima del ritorno allo stadio del ghiaccio. Se per i “Giovanissimi” è prevista una prova di regolarità secondo una media prestabilita, le altre categorie saranno impegnate in una prova a cronometro, ed i giovani atleti gareggeranno in coppia con un papà, nonno o zio. L’evento avrà anche un valore solidale, infatti parte del ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto all’associazione “Fondriest for Childen”, fondata dall’ex-campione del mondo delle due ruote Maurizio Fondriest e all’associazione impegnata nella lotta contro tumori e melanomi (Ail).