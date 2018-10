Smaltita la delusione mondiale per aver sfiorato la medaglia (quarta), la junior della valle del Chiese Barbara Malcotti si è presa ieri una bella soddisfazione vincendo la classica in linea da Monza al Ghisallo per donne juniores.

L’azzurra della Valcar PBM ha sfruttato al meglio l’ottima condizione di forma staccando le avversarie in vista del traguardo e vincendo in solitudine con 13” sulla Magri e 21” sull’altra azzurra Vitillo. Dominio trentino anche nella Marcheno-Sarezzo, 41ª edizione del Trofeo Sergio e Andrea Tavani per allievi prova dell’Oscar TuttoBici. Ad imporsi è stato di Elia Tovazzi, del CC Forti e Veloci, che allo sprint ha avuto la meglio sul compagno di fuga Gabriele Coloberti. A completare il successo di squadra dei trentini, 3° posto di Michele Berasi, 4° di Andrea Fabiani e 5° di Emanuele Benedetti.

Trentini in carrozza anche ad Asolo, dove ieri gareggiavano gli esordienti. Podio tutto trentino con successo di Alessandro Noto (Us Montecorona Mak) davanti a Riccardo Galante (Grafiche Zorzi) e <+nero>Thomas Capra <+testo>(Vc Borgo). Non è riuscito a vincere, invece, ma ha conquistato comunque una piazza d’onore di grande prestigio l’esordiente del Vs Mezzocorona Christian Piffer nel 39° Trofeo Giovanna Canali, «Lamburgo-Ghisallo». Alla classica di chiusura stagionale della categoria si sono presentati ben 183 concorrenti fra i quali il campione italiano della categoria, con Piffer che alla fine ha dovuto arrendersi per 7” al solo vincitore, il friulano Gabriel Musizza.

In gara fra le esordienti donne anche la sorella di Christian, Sara Piffer, che ha concluso nona assoluta e terza del primo anno.

L’ultima domenica ciclistica di settembre visto anche altri corridori trentini protagonisti sulle strade extraregionali. In Friuli, a San Vito al Tagliamento, ancora un piazzamento importante in questo finale di stagione per il velocista della Piana rotaliana Mirco Sartori. La freccia veloce del team toscano Mastromarco allo sprint è stato sopravanzato dal solo Giovanni Lonardi, portacolori della Zalf Euromobil Desiree Fior, che con la vittoria di ieri ha raggiunto quota dieci nella stagione in corso. Urlo di vittoria strozzato in gola anche per l’allievo del Veloce Blub Borgo Andrea Dalvai. Sul traguardo di Tezze sul Brenta, dove ieri si correva il 70° Gran Premio San Rocco, l’atleta del presidente giallorosso Stefano Casagrande è stato preceduto di due secondi da Ettore Gasparini dell’Hawaiki Roncà.