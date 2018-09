La Nazionale del ct Davide Cassani, in ritiro a Torbole, rinfranca la sua consapevolezza con il secondo allenamento di oggi, avvenuto lungo le strade del Garda per più di 5 ore.

Quest’ultimo allenamento è stato fondamentale, anche pr il trentino Gianni Moscon. Spiega Cassani: «È stato utile perchè stiamo trovando, giorno dopo giorno e sempre di più, la condizione. Il raduno è servito proprio per questo per rinfrancare l’armonia, la coesione e la forza. E in ottica mondiale anche la prova di De Marchi oggi nella crono è servita per prendere le misure per domenica».

Dall’allenamento di finitura di oggi, il più significativo, alla partenza verso Innsbruck in programma domani, giovedì 27, dopo una sgambata di un paio d’ore. Venerdì invece ci sarà il sopralluogo della Nazionale sull’ultimo muro «terribile». Salita che Moscon conosce molto bene e la indica come «sempre difficile da interpretare».