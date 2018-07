Prosegue con un crescendo di risultati l’esperienza della Wilier Force 7C alla Bike Transalp, la celebre gara a coppie che attraversa l’arco alpino, dal Tirolo austriaco al Trentino. Nella quinta delle sette tappe in programma, con partenza da Ponte di Legno e arrivo a Pellizzano, in Val di Sole, i capitani Tony Longo e Johnny Cattaneo hanno centrato il terzo podio consecutivo, ancora una volta secondi, con l’austriaco Uwe Hochenwarter e il costaricano Gregory Brenes quarti, ma sempre terzi nella classifica generale.

Il sorriso pieno è arrivato grazie a Massimo Debertolis e Dax Jaikel, che sono riusciti ad alzare le braccia al cielo per la quarta volta in cinque giorni e hanno rafforzato la propria leadership tra i master, lanciati verso il possibile bis dopo il successo centrato lo scorso anno.

Risolti i problemi fisici che ne hanno frenato l’azione nei primi giorni, Johnny Cattaneo ha trovato il giusto passo e, assieme a Tony Longo, ha corso da protagonista nella frazione di 49,7 km e 1967 metri di dislivello che ha portato la carovana in terra trentina, a Pellizzano.

Il bergamasco e il biker del Primiero hanno preso il largo assieme alla coppia svizzero-tedesca composta da Urs Huber e Simon Stiebjahn prima dell’ultima salita del percorso e sono poi andati a giocarsi la vittoria allo sprint. Per il terzo giorno consecutivo hanno avuto la meglio Huber e Stiebjahn, ma per Cattaneo e Longo è comunque arrivato un altro prezioso secondo posto, dopo quelli centrati nelle tappe di Bormio e Ponte di Legno. Soltanto 7 decimi hanno separato i due capitani della Wilier Force 7C dai vincitori (2h17’47” il tempo dei primi classificati), con i leader della classifica generale – i tedeschi Markus Kaufmann e Jochen Kaß - terzi a 1’11”: il margine di vantaggio dei due sui primi inseguitori (Huber e Stebjahn) è adesso di appena due minuti.

Grazie al risultato maturato in Val di Sole, Longo e Cattaneo hanno recuperato un’altra posizione in classifica generale, che li vede issarsi al quinto posto, preceduti in terza piazza dai compagni di squadra Uwe Hochenwarter e Gregory Brenes, quarti a Pellizzano e capaci di guadagnare terreno sui diretti concorrenti alla conquista dell’ultimo gradino del podio, il belga Paulissen e Mattia Longa. Bene anche il ligure Marco Rebagliatiche, assieme a Johnathan Carballo, ha tagliato il traguardo in settima posizione, seguito al decimo e undicesimo posto dalle altre due coppie della Wilier Force 7C Mejia-Rincon e Wohlgemuth-Perez.

Tra i master, come anticipato, prosegue all’insegna dei successi la marcia di Debertolis e Jaikel, che hanno inanellato la quarta vittoria consecutiva. L’ex campione del mondo marathon e il costaricano sono riusciti a fare la differenza sull’ultima salita del percorso e hanno tagliato il traguardo a braccia alzate con il tempo di 2h36’44”, di 20” più basso rispetto a quello dei due altoatesini Thomas Piazza e Viktor Paris, secondi classificati. Molto più attardati i diretti concorrenti al successo finale della coppia della Wilier Force, gli slovacchi Jan Halik e Karel Hartl, quinti con oltre 12 minuti di distacco. Nella classifica generale, quando mancano due tappe al termine, Debertolis e Jaikel possono vantare 25 minuti di vantaggio.



è in programma la sesta e penultima frazione della Bike Transalp, 79,45 km da Pellizzano (Val di Sole) a Roncone (Valle del Chiese), con 2805 metri di dislivello.