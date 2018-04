Benyamin Netanyahu salta in sella per il Giro d’Italia. In un video diffuso su twitter si vede Netanyahu all’uscita dal proprio ufficio rifiutare l’auto di servizio e inforcare la bicicletta: «il Giro si appresta ad arrivare in Israele. Devo far pratica».



Subito dopo l’incontro con la squadra israeliana in gara nella competizione (in partenza il 4 maggio da Gerusalemme) alla quale Netanyahu offre il suo aiuto non prima di aver mostrato un saggio della sua abilità in bici, compresa impennata sulle due ruote.



Un giro per le strade di Gerusalemme - a capo della squadra, la Israeli cycling Academy - chiude il video postato su twitter dall’ufficio del premier.

מרוץ האופניים העולמי ג׳ירו דאיטליה מגיע לישראל! הייתי חייב להתאמן קצת עם הנבחרת המצויינת שלנו. בואו לעודד אותם! pic.twitter.com/QWZfRIW8Ef — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 25 aprile 2018