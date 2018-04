Luis Leon Sanchez ha vinto per distacco la quarta tappa del Tour of the Alps, la Chiusa-Linz di 134,3 chilometri. Il corridore spagnolo dell’Astana, al suo 37esimo centro in carriera, ha preceduto di 6’’ il neozelandese George Bennett e di 11’’ l’olandese Koen Bouwman, entrambi della LottoNL-Jumbo. Quarto il francese Thibaut Pinot (Groupama-Fdj), che mantiene la maglia di leader della classifica generale, quinto Fabio Aru (Uae Emirates), sesto Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) e ottavo Nicola Conci (Trek-Segafredo). Decimo il britannico Christopher Froome (Sky), che ha provato più volte ad attaccare, in discesa come in pianura, senza però staccare i rivali.



Per l’Astana si tratta della terza affermazione nella corsa su quattro tappe, la 12esima nel 2018, impreziosita dalla dedica fatta da Lopez, al momento dell’arrivo, all’indimenticato Michele Scarponi. Il quale, a quasi un anno dalla sua scomparsa, verrà ricordato domani in occasione della quinta e ultima frazione, la Rattenberg-Innsbruck di 164,2 chilometri, con arrivo nella città austriaca che vide trionfare l’anno scorso proprio lo sfortunato scalatore marchigiano.



Domani sarà proprio a Innsbruck, sede dei prossimi Mondiali, che il Tour of the Alps dedicherà uno speciale momento a Scarponi, a cui quest’anno ha intitolato un premio (Team-Up Award-Souvenir Michele Scarponi) che celebra la generosità e lo spirito di squadra. Alle 12.30, sul palco all’arrivo, il vescovo di Innsbruck celebrerà un momento di commemorazione dell’Aquila di Filottrano. «Non una cerimonia solenne, ma un ricordo sentito e profondo, arricchito dalle parole di chi Michele ha conosciuto e amato, a cominciare dai suoi genitori, che prenderanno parte a loro volta alla commemorazione», si legge in una nota degli organizzatori.