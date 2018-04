«Noi della Dimension Data siamo venuti al Tour of the Alps puntando ad un successo di tappa, e sono felice che sia arrivato. Dopo la prova di , ero concentrato nel non perdere possibili occasioni per ottenere un altro risultato, e così sono uscito alla ruota di Pinot sul Passo Palade. Le salite lunghe mi piacciono, era una tappa per me: l’anno scorso sono stato ad allenarmi in Val Gardena ed è stato fantastico, evidentemente ho un feeling speciale con l’Alto Adige».

Così oggi Ben O’Connor (Dimension Data) dopo aver vinto la terza frazione del Tour of the Alps. , il 21enne australiano - che fino a quattro anni fa correva a piedi e con la bici aveva poca confidenza - ha dimostrato che la bella prova sull'erta di Pampeago non è stata un caso, prendendosi la seconda vittoria in carriera con uno scatto solitario nel finale.

Ma ecco video e highlights della gara di oggi.



Tour of the Alps Stage 3 - The Highlights Video of Tour of the Alps Stage 3 - The Highlights