Al via oggi il Tour de Alps di ciclismo con la prima tappa da Arco a Folgaria di 134 km. I ciclisti affronteranno i primi due gran premi della montagna, Andalo dopo 50 km, e poi Serrada.



Attesi alla prova Chris Froome (Team Sky) e Fabio Aru (Team Uae-Emirates) che hanno l’ambizione di lasciarsi alle spalle i problemi e lanciare un segnale forte sulle loro credenziali a poche settimane dal Giro d’Italia.



Domani seconda tappa trentina Lavarone - Fiemme/Alpe di Pampeago di 145 km. Le successive tre tappe si correranno da domani a venerdì 20 aprile in Alto Adige e in Tirolo.