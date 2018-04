Tutto pronto ad Arco per l’attesa vigilia del Tour of the Alps (16-20 Aprile). Fari puntati sulla presentazione delle squadre domani (ore 17.20) e la conferenza stampa dei favoriti che da lunedì si contenderanno l’ambito trofeo dell’artista Mastro7



Chris Froome vs. Fabio Aru, ecco il grande duello che si profila al Tour of the Alps 2018. O anche al Giro d’Italia. Chissà. Quel che è certo è che la manifestazione rappresenta, come di consueto, un viatico fondamentale dell’annata ciclistica, dando vita a un’anteprima d’eccezione con vista sulla prima grande corsa a tappe.



In attesa della grande sfida sulla strada, che coinvolgerà altri “attori” di primo piano come il francese Thibaut Pinot, il colombiano Miguel Angel Lopez, il sudafricano Louis Meintjes e il lucano Domenico Pozzovivo, il Casinò di Arco sarà teatro della primo “duello”, per il momento al microfono, tra il quattro volte vincitore del Tour de France e il Campione Italiano, nell’ambito della conferenza stampa della vigilia in programma alle 16.30.



Un’ora più tardi (17.20) i riflettori si sposteranno sulla presentazione delle squadre al pubblico degli appassionati, che si radunerà nel piazzale antistante il Casinò di Arco per salutare i campioni più attesi prima del via. Lunedì, lungo la salita di Serrada e l’impegnativa rampa nel centro storico di Folgaria, inizieranno le ostilità tra i 140 corridori che prenderanno il via da Arco, in rappresentanza di 20 squadre (9 World Tour) e 34 nazioni.