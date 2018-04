Il Tour of the Alps torna dove tutto ha avuto inizio. La seconda edizione del nuovo corso prenderà il via il prossimo 16 Aprile da Arco, il centro dove è nato e ha tuttora sede il GS Alto Garda, società organizzatrice del Giro del Trentino prima e, ora del Tour of the Alps, che oggi ha vissuto un prestigioso momento di presentazione nel cuore di Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento.

Grande attesa accompagna la corsa a tappe di categoria 2.HC che dal 16 al 20 Aprile porterà i nomi più altisonanti del ciclismo internazionale a confrontarsi fra le montagne e le bellezze di Tirolo, Alto Adige e Trentino, pronte anch’esse a viaggiare in tutto il mondo grazie all’ampia copertura televisiva in diretta.

La corsa a tappe (16-20 aprile) si aprirà con tre giornate in Trentino: dopo la vigilia di Arco, gli spettacolari arrivi a Folgaria e Alpe di Pampeago: tutto pronto per la sfida fra Froome, Aru e Pinot. Tra i trentini, in gara Nicola Conci con la maglia azzurra della Nazionale.