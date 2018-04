Arriva la 116ma edizione della Parigi-Roubaix (dopmenica) e tra i più grandi specialisti del pavé, i bookmakers puntano si Peter Sagan.

Il tre volte campione del mondo fino ad ora però non ha mai brillato in questa corsa (il suo miglior risultato è un sesto posto ottenuto nel 2016), e tuttavia gli allibratori sembrano non avere dubbi: la sua vittoria è quotata a 4,5.

Per quanto riguarda gli italiani, i due corridori più accreditati sono Gianni Moscon (dato a 20), che lo scorso anno si piazzò al quinto posto, e Matteo Trentin (dato a 33).