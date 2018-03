È tutto pronto per un'altra grande stagione all'insegna del ciclismo. Oggi, nella sala don Guetti di via Vannetti a Trento presso la Cassa Centrale delle Casse Rurali, è stato presentato il magazine che ogni anno il giornale l'Adige dedica al mondo delle due ruote, illustrando il movimento provinciale, mettendo in risalto le squadre, i protagonisti e le gare che caratterizzeranno la stagione. Il mondo ciclistico trentino è in costante crescita e, il numero e la qualità dei tesserati, il blasone degli eventi, ne sono un'ulteriore testimonianza. L'inserto, che verrà distribuito gratuitamente nella giornata di domenica assieme al giornale l'Adige, raffigura la ciclista trentina Letizia Paternoster agli Europei su Pista del 2017.

Nell'occasione sono stati premiati Letizia Paternoster, Edoardo Zambanini, che quest'anno esordirà nella categoria Juniores, e con la targa «scuola di ciclismo» la società Oltrefersina. Spazio inoltre alla presentazione dei più importanti eventi calcistici dell'anno in Trentino: la tappa Trento-Rovereto a cronometro del Giro d'Italia, i campionati italiani esordienti e allievi in programma a luglio a Comano Terme, il Meeting nazionale Giovanissimi ad Andalo, le tappe trentine del Tour of the Alps e i Mondiali di downhill-Coppa del Mondo di corss country di mountain bike in valle di Sole.

La stagione trentina su due ruote inizierà ufficialmente domenica con la Bolghera per allievi e Under 23 e il Trofeo Martiri Trentini per juniores.