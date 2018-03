Letizia Paternoster è ancora sul podio anche da professionista (la sua società è l'Astana, ma fa parte anche del Gs Fiamme Azzurre) con la maglia della Nazionale. Dopo le cinque medaglie d'oro tra Mondiali e Europei dell'anno scorso da juniores, la nonesa di Revò conquista un bronzo storico nell'inseguimento a squadre per l'Italia. Era la terza finale di un giorno dove sono state conquistate anche il bronzo dell'inseguimento uomini e l'argento del veronese Scartezzini nello scratch, ed ecco la terza medaglia per un'Italia davvero brillante ai mondiali olandesi di Apeldoorn.

Il quartetto delle ragazze ha vinto infatti la medaglia di bronzo (storica perché è la prima) al termine di una sfida appassionante contro il Canada. Per più di tre chilometri i due quartetti hanno viaggiato praticamente appaiati, ma nel finale le azzurre hanno impresso la svolta chiudendo con un ottimo 4'20"202 mentre le canadesi sono crollate e hanno fatto segnare il tempo di 4'23"216. Grandi applausi quindi alla trentina e alle sue compagne del quartetto che sono Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Tatiana Guderzo che hanno trascinato ancora una volta l'Italia sul podio. Titolo mondiale agli Stati Uniti in 4'15"669 davanti alla Gran Bretagna che ha pedalato in 4'16"980.

In semifinale la 18enne Paternoster e le sue compagne avevano dovuto cedere alla maggiore esperienza e velocità del quartetto britannico, mentre le statunitensi battevano nettamente la Nuova Zelanda, ma era il Canada con il miglior tempo delle sfide precedenti a conquistarsi la possibilità di opporsi alle azzurre che poi hanno prevalso con gli ultimi giri a velocità fotonica. C'è anche da inserire in squadra Simona Frapporti che ha partecipato alle prove precedenti. Incontenibile la gioia delle ragazze di Salvoldi per questa medaglia sufggita un anno fa a Honk Kong, quando il quartetto rimase ai piedi del podio.

Ciò che fa ben sperare in chiave olimpica è la consapevolezza di poter limare notevolmente il crono ottenuto in Olanda. il risultato supera le aspettative della vigilia del commissario tecnico Salvoldi che aveva nel mirino la Top Five delle migliori. Medaglia di bronzo per l'Italia anche per i maschi: a conquistarla è stato il trenino composto da Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna e Francesco Lamon