La Juventus ha battuto il Lokomotiv Mosca 2-1 in una partita del gruppo D di Champions League disputata al ‘Central Stadium’ della capitale russa.



LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme 5.5; Ignatyev 5.5, Howedes 5.5, Corluka 6, Rybus 6.5; Zhemaletdinov 6 (36’st Murilo sv), Krychowiak 6, Barinov 5.5, Joao Mario 6 (40’st Kolomeytsev sv); Eder 5.5, Miranchuk 6.5. In panchina: Kochenkov, Zhivoglyadov, Idowu, Magkeev, Tugarev. Allenatore: Semin 6.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 6.5, Rugani 6, Alex Sandro 5.5; Khedira 6 (25’st Douglas Costa 7), Pjanic 6, Rabiot 6; Ramsey 6 (19’st Bentancur 6); Higuain 7, Ronaldo 5.5

(37’Dybala sv). In panchina: Buffon, De Sciglio, Dybala, Matuidi, Demiral. Allenatore: Sarri 6.5

ARBITRO: Buquet (Francia) 6.

RETE: 4’pt Ramsey, 12’pt Miranchuk, 48’st Douglas Costa.

NOTE: pioggia, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bonucci, Rybus, Douglas Costa. Angoli: 7-5 per la Juventus. Recupero: 0’; 4’.