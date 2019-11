Torna a vincere il Levico, che in casa si impone sul Sondrio 2-1 grazie alle reti di Marku e Galesio. Per gli uomini di Cortese una vera boccata d'ossigeno. Ennesima sconfitta, invece, per il Dro, che contro il Legnano si arrende 1-0. Restando in serie D pareggio esterno contro la Virtus Ciserano per la Virtus Bolzano: 2-2 e reti altoatesine di Pasha e Kaptina E.

Per quanto riguarda l'Eccellenza vince ancora il Trento: una doppietta di Pietribiasi annienta il St. Pauls. Ma il St. Georgen non molla: vittoria a Lana con i gol di Orfanello e Schwingshackl.