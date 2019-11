Milan batte Spal 1-0 nel posticipo della 10/a giornata del campionato di serie A. Fischiato dal pubblico mentre si accomodava per la prima volta in panchina in questa stagione, alla fine ha mandato San Siro in visibilio con una delle sue punizioni. Otto minuti dopo il suo ingresso in campo, Suso ha cambiato così il senso della serata del Milan, che in questa vittoria (1-0) contro la Spal spera di trovare una spinta per tirarsi fuori da una "situazione pesante", come l'aveva definita Boban prima di assistere in tribuna all'ennesima gara di sofferenza dei rossoneri.

"Vincere e soffrire fa bene al Milan". Stefano Pioli è soddisfatto del primo successo ottenuto sulla panchina rossonera e ringrazia Suso, subentrato e decisivo con la sua pennellata mancina su punizione. "Penso sia un giocatore di grande qualità - ammette il tecnico del Milan a Sky -, può fare di più ma sono contento di allenarlo. Ma noi dobbiamo iniziare a ragionare da squadra, non si vince mai da soli, non si perde mai da soli e questa sera abbiamo voluto vincere da squadra. Mi è piaciuto lo spirito, abbiamo rischiato poco e costruito buone occasioni da gol. La gara che può cambiare la stagione è sempre la prossima ma sono felice per i ragazzi, per la società e per i tifosi. Questa squadra può crescere tanto".

Leonardo Semplici è "arrabbiato": non gli vanno giù alcuni episodi che, a suo dire, avrebbero favorito il Milan. Semplici indica nel mancato secondo giallo a Bennacer e in un possibile fuorigioco di Piatek prima della punizione vincente di Suso i momenti chiavi della gara, prima di ammettere che la posizione del polacco fosse buona. "Io torno a casa arrabbiato - spiega il tecnico della Spal a Sky - e dispiaciuto. La Spal ha meno appeal di altre, interessa meno, ha meno budget ma non voglio attaccarmi agli episodi per giustificare la sconfitta. Dobbiamo lavorare molto per ottenere la salvezza“.