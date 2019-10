Non è un derby per animi pavidi, ma per vecchi bucanieri d’area. Come Pietribiasi e Sottovia, sempre più cannonieri del campionato, sempre più decisivi. Sono loro a stendere una timida Vipo e a rilanciare con decisione la corsa in testa alla classifica del Trento. Spazzando via con forza quei timori che alla vigilia parevano più di facciata, che reali. Il Mori, unico ad aver strappato finora un punto ai gialloblù, aveva tracciato l’unica strada possibile per fermare la corazzata: se non hai abbastanza qualità tecniche da spendere, non ti resta che mettere in campo cuore, grande intensità difensiva e coraggio. Non è un esempio che hanno saputo seguire in molti, di certo non questa Vipo, schiacciata dalla pressione, timorosa e incerta, quasi impaurita. Chi ha giocato certe gare sa bene che spesso si vincono fuori prima ancora che dentro il campo, bisogna esorcizzare l’avversario per non rischiare di diventarne vittima. Era un derby da azzannare, la Vipo ha appena provato a mordicchiarlo, e solo quando gli avversari hanno allentato la morsa, rallentato la corsa.



Eppure questo Trento non sembra più sprizzare energia da tutti i pori, come all’inizio della stagione, alle volte deve fermarsi per tirare il fiato, pare insomma più umano, l’atteggiamento però è sempre quello giusto, gioca senza supponenza, con determinazione e personalità, qualità indispensabili per gestire il risultato limitando al minimo i pericoli. Forse avrebbe potuto sigillare il risultato a doppia mandata in avvio di ripresa, ma sono peccati veniali, perché i rivali non hanno mai dato la reale impressione di potersi ribellare a un destino già inciso a fuoco nei primi vagiti di partita. Il Trento ha impiegato appena tredici secondi per penetrare nel fortino di casa, la porta gliel’ha spalancata capitan Giacomoni, che non si è quasi sollevato dal terreno per intercettare di testa il lungo lancio dalle retrovie di Badjan, lasciando che il condor Pietribiasi, arpionato il pallone alle sue spalle, si presentasse tutto solo davanti a Zanella per la comoda battuta a rete.



Troppo facile, e così il Trento ha continuato a entrare nelle incertezze altrui con il bisturi, soprattutto sulla corsia di destra, la più scoperta, e nel giro di pochi minuti ha quasi chiuso il conto: Paoli ha colpito la traversa dal vertice dell’area, Caporali sempre dalle stesse zolle, ha recapitato un traversone al bacio per la testa di Pietribiasi lesto ad anticipare tutti sul primo palo. Con la difesa a imbarcare acqua da tutte le parti, la Vipo ha rischiato di affondare in un amen, ma si è rianimata improvvisamente grazie a un’iniziativa di Tessaro, la cui conclusione non irresistibile ha ingannato Cazzaro. L’illusione tuttavia è durata poco perché la squadra di Girardi, tutta racchiusa sulla trequarti, non è mai stata capace di armare le ripartenze, lenta e imprecisa nella distribuzione della palla. Il Trento ha vigilato senza alzare i toni e al momento buono ha punito l’ennesimo errore in impostazione, Caporali, instancabile nel cucire e ricucire il gioco in mezzo, ha innescato l’azione in profondità, il velo di Pietribiasi ha favorito la conclusione vincente di Sottovia.



Girardi si è giocato la carta Barbetti nella ripresa, ma sono stati gli errori di mira dei gialloblù a tenere in partita la Vipo. Giacomoni ha respinto sulla linea di porta la zampata di Sottovia che poi in girata ha centrato l’estremo di casa, graziato pure da Pietribiasi. Andreatta ha timbrato la traversa dalla distanza, un lampo nel buio, Conci, subentrato nel primo tempo all’infortunato Cazzaro, non è mai stato spaventato. In pieno recupero Caporali ha firmato il poker, raccogliendo una punizione di Sottovia sulla corta respinta di Zanella, tra le belle ed inermi statuine granata. Ciao, ciao derby.