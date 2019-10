Il Trento continua il suo campionato trionfale. Gli aquilotti nella giornata di oggi hanno travolto per 5-1 il Maia Alta (nella foto un momento del match). Non c'è mai stata partita. Altra pessima domenica invece per il Levico, che si è fatto battere in casa per 3-1 dal Caravaggio. La Virtus Bolzano ha sconfitto in casa il Dro. Per le squadre trentine in serie di D la strada è sempre più in salita.