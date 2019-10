La Juventus espugna San Siro battendo 2-1 l’Inter. Al 4° campioni d’Italia in vantaggio con un gran diagonale di sinistro di Paulo Dybala. Al 18° pareggiano i nerazzurri con un rigore concesso per un fallo di mano di De Ligt e realizzato da Lautaro Martinez. Nella ripresa, al 35°, Higuain sigla la rete della vittoria bianconera. Con questo successo la Juve scavalca l’Inter e conquista il primato solitario in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui nerazzurri.