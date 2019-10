La doppietta di Suarez stende l'Inter

Una doppietta di Suàrez abbatte l'Inter di Antonio Conte che spreca troppo nel primo tempo dove aveva trovato un grande gol di Lautaro Martinez. Ma nella ripresa Vidal serve alla perfezione l'uruguayano che tira al volo radente una staffilata che beffa Handanovic, poi trova la stoccata vincente.

Nella seconda partita della fase a gironi (gruppo F) della Champions League, i nerazzurri sfiorano più volte il 2-0. Lionel Messi fin dall'inizio: il talento argentino che sembrava destinato alla panchina perché non al meglio per infortunio, parte subito al fianco di Suarez e Griezmann. L'Inter, senza Lukaku rimasto a Milano per un affaticamento, si affida alla coppia d'attacco Sanchez-Lautaro Martinez.

A sorprendere davvero in avvio è però l'Inter che va subito in vantaggio (al secondo minuto) grazie al gol di Lautaro Martinez: Brozovic batte veloce per Sensi, che viene contrastato da un difensore, la sfera sbatte su Alexis Sánchez che riesce a spedire in profondità per Martínez che resiste alla carica di Piqué e in allungo col sinistro infila in diagonale Ter Stegen. Un inizio arrembante quello dei nerazzurri che vanno vicini al raddoppio più volte e alla mezz'ora si vedono annullare un gol di Candreva per fuorigioco. Il Barcellona non sembra in serata e raramente si porta dalle parti di Handanovic (da segnalare solo l'occasione nel finale per Arthur), mentre nel finale di primo tempo prima Lautaro Martinez e poi Sensi e Alexis Sanchez vanno ad un passo da un 2-0 che sarebbe più che meritato. Match complicato per Messi, non al 100%, ed i suoi compagni: funziona la trappola di Conte che ha ordinato ai suoi di raddoppiare e triplicare sull'argentino.

La ripresa riparte con un Barcellona apparentemente più vivace: Valverde lancia Vidal al posto di Busquets nel tentativo di dare più peso e carattere al centrocampo. La mossa porta quasi subito i suoi frutti con il pari 1-1 firmato da Luis Suarez: Vidal dalla sinistra dell'area trova al limite Luis Suàrez che si coordina e trova un destro al volo potentissimo che non lascia scampo ad Handanovic in tuffo. La squadra di Valverde continua a spingere alla ricerca della vittoria anche a rischio di prestare il fianco alle ripartenze dell'Inter che rispetto ai primi 45' appare un po' stanca. I nerazzurri resistono quasi fino all'ultimo e quando sembra che il risultato non cambi più arriva la doccia fredda con il raddoppio sempre di Suarez che firma doppietta e 2-1 a cinque minuti dal termine. Sul ribaltamento di fronte la sfera arriva sulla destra a Messi che parte dalla metà campo salta Asamoah e arriva al limite dell'area, servizio perfetto sulla mezzaluna per Luis Suàrez che approfitta dell'uscita sbagliata di Godín e con il controllo orientato si porta a tu per tu con Handanovic sul dischetto del rigore, depositando in rete con il piatto sinistro. Una sconfitta dura da digerire per l'Inter di Conte che meritava di tornare a Milano con almeno un punto.