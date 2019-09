Ancora una giornata difficile per le squadre trentine impegnate nel campionato di Serie D.



Il Levico cercava la vittoria in casa e punti preziosi per riprendere a correre. Non ha trovato la prima, e con un pareggio senza gol con il Milano City di punti ne raccoglie uno solo.



È un risultato che va stretto alla formazione valsuganotta, che ha prodotto molto nell’arco dei 90 minuti ma non ha avuto la cattiveria necessaria per chiudere il match che, alla vigilia, prometteva decisamente di più.



Peggio è andata al Dro, che cercava riscatto dopo tre sconfitte consecutive. In casa del Nibionoggiono è arrivata la quarta, e piuttosto pesante: 3-0.



In Eccellenza, invece, continua la marcia del Trento, che oggi ha battuto con un sonante 6-0 il Bozner, consolidando il primato in classifica.