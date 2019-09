La Roma di Paulo Fonseca non si ferma e nella prima europea travolge 4-0 la squadra turca Istanbul Basaksehir guidata da Okan Buruk.

I giallorossi vanno in vantaggio alla fine di un noioso e difficile primo tempo con l'autogol di Caicara e si scatenano nella ripresa dando spettacolo con Dzeko, autore della seconda rete, e Zaniolo che mette la firma sulla terza rete, impreziosendo una super prestazione.

Al terzo minuto di recupero arriva il poker servito da un ottimo Kluivert.

Bene anche Pastore entrato a sorpresa dall'inizio e applaudito calorosamente dai 21.000 dell'Olimpico.

Alla Lazio invece non è servita da lezione la sconfitta di Ferrara, domenica, e il mea culpa di allenatore e giocatori.

A Cluj, in Romania, nella prima di Europa League in un girone non proprio agevole, la squadra di Inzaghi è andata in vantaggio, ha sprecato le occasioni di chiudere la partita, poi si è fatta raggiungere e superare.

Il 2-1 finale per i padroni di casa è lo specchio di un secondo tempo disastroso, al quale non serve da giustificazione neanche l'inevitabile turnover. Al vantaggio di Bastos al 25' replicano dunque Deac su rigore al 41' e Omrani al 75'.