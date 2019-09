Dramma terribile per l’ex terzino di Milan e Roma, Marcos Cafù. Danilo, il figlio maggiore dell’ex fuoriclasse verdeoro, è morto per un infarto fulminante mentre giocava a calcio, a casa, in giardino, vicino San Paolo.



«Il nostro Cafù ha perso suo figlio, Danilo. È con il cuore triste che rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento di profonda tristezza. Marcos, ogni rossonero è con te e con la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi». Così, su Twitter, il Milan ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del figlio di Cafù.



“La Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafù e alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Così, su Twitter, la società giallorossa.