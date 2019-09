Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha raggiunto la sede del Psg per trattare il trasferimento del marito dall'Inter e il nuovo contratto con la società francese. Le parti cercheranno un accordo nelle prossime ore, poiché entro le 22, ora di chiusura della sessione del mercato, bisogna ufficializzare la cessione di Icardi al club parigino.

Mauro Icardi ha raggiunto l’aeroporto di Malpensa insieme a Wanda Nara per partire per Parigi. L’attaccante argentino avrebbe accettato il rinnovo di un anno con l’Inter e l'offerta del club parigino per un prestito con diritto di riscatto a 70 milioni. Icardi dovrebbe contestualmente rinnovare di un anno il contratto con l'Inter per poi trasferirsi al Psg.



Se il trasferimento di Icardi al Psg andasse a buon fine, decadrebbe la richiesta di reintegro in squadra avanzata dal legale dell'argentino al Collegio Arbitrale, come confermato anche dal club nerazzurro. Lo stesso avvocato Di Carlo aveva dichiarato che in caso di cessione ''ovviamente tutto rientrerebbe. Non ci sarebbero più le ragioni per procedere''.