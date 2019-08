Andrea Pinamonti, il bomber trentino che già nel primo turno con il Genoa ha fatto faville, torna in Nazionale nella Under 21. Con lui anche Zaniolo e Kean «restituiti» all’Under 21, dopo la promozione in prima squadra a giugno e il caso del ritardo alla riunione tecnica all’Europeo di categoria; e poi 12 volti nuovi. È la nuova Italia Under 21 di Paolo Nicolato, il tecnico che sostituisce Di Biagio alla guida degli azzurrini.

Nelle sue prime convocazioni, in vista del doppio impegno con la Moldavia in amichevole a Catania, e con il Lussemburgo per le qualificazioni all’Europeo a Castel di Sangro (L’Aquila), l’ex tecnico dell’Under 20 ha chiamato Nicolò Zaniolo e Moise Kean, ai quali ha per il momento rinunciato il ct della Nazionale A, Roberto Mancini, ma per dare il via al nuovo corso ha inserito in lista 12 esordienti su 25: si tratta dl portiere Carnesecchi, dei difensori Bellanova, Bettella, Del Prato, Gabbia, Ranieri, Sala e Tripaldelli e dei centrocampisti Carraro, Frattesi, Maggiore e Zanellato. L’unico reparto privo di volti nuovi è quello offensivo, con le conferme di Pinamonti, Scamacca, Sottil e Tumminello oltre a Kean.

La Nazionale U.21, che come nuovo Capo delegazione avrà Massimo Paganin, si radunerà nella tarda serata di domenica prossima, 1 settembre a Fiumicino e la mattina seguente partirà alla volta di Catania, pe rla partita in programma il 6.

Questo l’elenco dei convocati: Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno); Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo); Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma); Attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).