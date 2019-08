Domani, giovedì 29 agosto, alle ore 11 nella Sala don Guetti delle Casse Rurali in via Vannetti 5 a Trento, si terrà la presentazione del magazine “Palla al Centro 2019/2020", il magazine del calcio regionale e provinciale curato dal giornale l'Adige in cui lettori ed appassionati troveranno tutte le novità della nuova stagione, con analisi e presentazioni squadra per squadra, dalla serie C alla Seconda categoria : tutti i protagonisti, le foto, le formazioni, le società e i calendari. Un magazine da conservare e consultare tutto l'anno.

La guida verrà distribuita a tutti i lettori in omaggio con il quotidiano l'Adige domenica 1 settembre, ma tutti coloro che interverranno alla presentazione riceveranno una copia in anticipo.