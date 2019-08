E' già l'Inter di Antonio Conte, o quasi. Al debutto casalingo a San Siro, per la prima di campionato davanti a 65 mila spettatori, i nerazzurri schiantano il Lecce con una gara di grande intesità. Finisce 4-0 e con lo stadio che esulta.

Contro il Lecce Conte si affida alla coppia d'attacco Lautaro-Lukaku per iniziare la sua rincorsa verso la vetta. Il tecnico nerazzurro rispetta i pronostici e schiera il 3-5-2 con D'Ambrosio, Ranocchia (De Vrij ha accusato problemi fisici durante il riscaldamento) e Skriniar in difesa. A centrocampo Vecino, Brozovic e Sensi con Candreva e Asamoah sugli esterni, con Barella che resta inizialmente in panchina. Mauro Icardi, non convocato, continua a rifiutare tutte le offerte con l'obiettivo di restare all'Inter.

Inter-Lecce 4-0 finale: Brozovic 21', Sensi 24', Lukaku 59', Candreva 83'. Un Inter convincente travolge il Lecce. Espulso Farias

4-0: al 38' del st, conclusione da distanza siderale di collo piede di Antonio Candreva, palla all'incrocio dei pali.

3-0: al 14' del st, destro da fuori di Lautaro Martinez, Gabriel non trattiene, Lukaku w' lesto a ribadire in rete.

Inter-Lecce 2-0 fine pt: Brozovic 21', Sensi 24'. Si chiude senza recupero la prima frazione, risultato troppo pesante per il Lecce

2-0: al 24' del pt, Stefano Sensi e' bravo e caparbio a trovare l'angolino sul secondo palo con un destro chirurgico.

1-0: al 21' del pt, Asamoah appoggia indietro per Brozovic, che prende la mira e toglie le ragnatele dall'incrocio.