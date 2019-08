È a rischio l’esordio in campionato sulla panchina bianconera di Maurizio Sarri, sabato prossimo a Parma. Il tecnico, assente in campo agli ultimi allenamenti e sabato scorso nell’amichevole della Juventus a Trieste, non è stato colpito da una semplice forma influenzale, ma dalla polmonite.

La diagnosi è stata stilata oggi pomeriggio dopo gli «ulteriori accertamenti», come precisa la società bianconera. E al tecnico ex Napoli e Chelsea è stata prescritta la nuova terapia specifica.

Difficile che l’allenatore possa essere al suo posto tra soli cinque giorni al «Tardini». A questo punto è possibile che la sua prima partita in serie A sulla panchina Juve sia rinviata alla seconda giornata, sabato 31 agosto, quando i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium di Torino proprio il Napoli.

Oggi Sarri è stato comunque al Jtc della Continassa, ma si è limitato a coordinare il lavoro con il suo staff senza andare in campo con la squadra. Poi nel tardo pomeriggio i controlli hanno accertato che la sindrome influenzale accusata già mercoledì scorso nell’amichevole in famiglia a Villar Perosa, era una forma di polmonite.

All’allenamento di oggi ha invece partecipato al 100% con la squadra Cristiano Ronaldo, costretto nei giorni scorsi, a causa di un affaticamento muscolare, a seguire un programma differenziato. I bianconeri, senza Sarri, hanno giocato una lunga partitella a campo ridotto.