"Il Flamengo, Mario Balotelli e i suoi rappresentanti hanno deciso, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali riunioni a Monaco, di chiudere la trattativa per il trasferimento del giocatore".

Così il club brasiliano annuncia sul proprio sito l'esito negativo degli incontri per portare a Rio l'attaccante italiano, che ora dovrebbe arrivare all'accordo per la firma col presidente del Brescia, Massimo Cellino. Nel fine settimana, ci dovrebbe essere l'incontro per i dettagli di una trattativa già per buona parte definita.