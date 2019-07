L'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, non sarà incriminato per strupro dopo che l'ex modella statunitense Katheryn Mayorga l'ha accusato di averla stuprata in una stanza d'albergo a Las vegas nel 2009.

Lo riferisce l'agenzia Ap dopo l'annuncio degli stessi investigatori della Corte del Nevada che hanno svolto le indagini.