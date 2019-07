La Fiorentina ha raggiunto il ritiro di Moena, in Val di Fassa, dove i ventinove giocatori convocati ieri sera da Vincenzo Montella si tratterranno fino al 21 luglio. Un gruppo di calciatori però lascerà le Dolomiti già il 14, per disputare poi negli Stati Uniti il torneo «International Champions Cup».



Ha regolarmente raggiunto il Trentino con il resto dei compagni il centrocampista francese Jordan Veretout, il quale, pur avendo chiesto ufficialmente di essere ceduto, in attesa che si concretizzi una delle trattative in ballo (ovvero con Milan, Roma e Napoli), si allenerà agli ordini di Vincenzo Montella e del suo staff.



La prima seduta è prevista per questo pomeriggio, a partire dalle 17, al centro sportivo «Cesare Benatti». Nei prossimi giorni dovrebbero raggiungere la località denominata «La Fata delle Dolomiti» anche alcuni dirigenti viola, fra cui il «braccio destro» di Rocco Commisso, Joe Barone, e il club manager Giancarlo Antognoni.