Il ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus è iniziato alle 8.40 con l’ingresso al J Medical per le visite mediche.

Atteso da un centinaio di tifosi, con cui si è intrattenuto prima di entrare alla Continassa. Buffon ha iniziato poco dopo le visite e poi ha firmato il contratto, che lo lega di nuovo al club bianconero fino al 30 giugno 2020 dopo solo un anno al Psg.



«Bentornato a casa, Gigi!», è il festoso saluto della Juventus sul sito web.



Il portiere 41enne ha invece affidato le sue emozioni per l’inizio della sua seconda vita in bianconero a un post sul suo profilo Instagram in cui esprime tutta la sua gioia: «Torno nel luogo che da sempre amo definire casa, con immutato coraggio, sconfinato affetto e incredibile determinazione. È un nuovo inizio.

E prosegue: «È uno dei giorni più belli della mia vita, e la vita è qualcosa di speciale» ha detto anche in un video pubblicato dal club bianconero.

«Ho deciso di tornare - aggiunge il portiere sui social - perché quando la tua famiglia chiama non si può non rispondere “presente”. Inizia un nuovo sentiero del mio lungo viaggio. È un nuovo inizio. Per certi versi diverso da ciò che è stato, ma ricco delle stesse emozioni e della stessa gioia. Torno a Torino - conclude Buffon - perché so di poter essere utile. Torno perchè l’invito di una Signora non si può rifiutare. Torno perchè questa è casa mia!».