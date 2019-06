Italia-Brasile è una partita che è un classicissimo nella storia del calcio mondiale, finora solo al maschile. Ma oggi è diventata anche la storia della nazionale azzurra femminile. Una partita sofferta per l’Italia finita 0-1 per un rigore messo a segno da Marta al 72’. Ma per le azzurre è festa grande perché pur perdendo passano il turno da prime del girone. Un ottimo viatico per gli scontri diretti verso la finale. Le azzurre sono prime nel girone, mentre le brasiliane arrivano terze, dietro l'Australia che ha battuto 3-1 la Giamaica .



Italia W: Giuliani, Bartoli(ammonito sostituito), Linari, Gama, Guarni, Cernoia, Giugliano, Galli, Bonansea, Girelli(sostituito), Giacinti(sostituito). A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Bergamaschi(subentrato), Mauro(subentrato), Rosucci, Serturini, Boattin(subentrato), Fusetti, Parisi, Tarenzi, Tucceri, Sabatino

A Valencienne cercavano un risutato decisivo per il cammino dell’Italia nel Mondiale francese. Le azzurre ci sono arrivate dopo due splendide vittorie (contro Australia e Giamaica), a pieno regime di punti e quindi vincere o pareggiare avrebbe dato la certezza del primo posto, aprendo praterie invitanti e inesplorate nella fase a eliminazione diretta. Di mezzo le verde-oro, una delle formazioni più forti del torneo. Ma perdendo di misura c’è l’hanno fatta ugualmente.

Avanti di cinque posizioni nel ranking Fifa e favorito anche per le agenzie di scommesse, il Brasile non ha mai perso con le azzurre e 20 anni fa, nel Mondiale negli Usa, battè l’Italia 2-0: «Ricordo bene quella partita - dichiara la ct azurra Bertolini - così come uno dei miei ricordi più vividi è il match del Mundial ‘82».

Intanto - effetto collaterale gradeviolissimo - per le azzurre una vittoria c’era già: la diretta su Rai1, che «è qualcosa di storico - sottolinea la allenatrice -, importante per tutto il movimento perchè fa avvicinare sempre di più gli italiani a noi».