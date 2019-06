A Brentonico durante l'estate arrivano il Monza Calcio, un camp con le giovani promesse dell'Atalanta, il Las Vegas e la categoria esordienti del Ga Tokyo.

Il Monza, squadra in forte ascesa acquisita recentemente dalla famiglia Berlusconi, si allenerà a Brentonico dal 17 luglio al 3 agosto. L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani - atteso sull'altopiano - afferma: «Siamo felici di aver scelto Brentonico, bellissima località trentina, per poter svolgere un ritiro precampionato all'altezza delle nostre ambizioni calcistiche. Le strutture sportive e l'organizzazione dell'Hotel S. Giacomo, unite al clima e alla posizione geografica dell'altopiano di Brentonico, sono l'ideale per svolgere una preparazione vincente come speriamo possa essere la nostra prossima stagione sportiva».

Il Las Vegas sarà a Brentonico dal 10 al 26 luglio, il Ga Tokyo dal 25 agosto al 2 settembre. L'Atalanta si dividerà in quattro turni dal 17 agosto al 6 settembre. Durante l'intera stagione dei ritiri estivi sull'altopiano di Brentonico si prevedono circa 4 mila presenze.

Tutte le squadre garantiranno, oltre che il pubblico di supporter in loco, l'organizzazione e la pubblicazione tramite i propri canali di informazione della loro presenza e attività sull'altopiano. L'Apt fornirà il supporto organizzativo relativo alla sistemazione alberghiera e alla prenotazione dei campi da calcio con servizi annessi, oltre a tutte le informazioni necessarie alle squadre. L'ospitalità sarà garantita dall'accordo tra Apt Rovereto e Vallagarina, Comune di Brentonico e la neonata associazione Monte Baldo Eventi.

Le squadre potranno contare sul centro sportivo di Santa Caterina che ha a disposizione un campo da calcio in erba e un campo da calcio sintetico, entrambi regolamentari ed omologati dalla federazione gioco calcio. Il campo da calcio sintetico è di nuova realizzazione, i lavori sono appena terminati. Questa è una novità molto apprezzata dalle squadre, anche professioniste, che potranno utilizzare due campi per gli allenamenti anche in caso di maltempo. La scelta di realizzare un nuovo campo è stata spinta dalla richiesta delle associazioni sportive dell'altopiano di Brentonico. È presente inoltre una palestra ed il servizio di lavanderia, fornito dall'associazione Monte Baldo Eventi su richiesta.